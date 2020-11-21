Kayseri'de temeller atıldı!

Kayseri'de Erkilet Havaalanı'nın yeni iç hatlar terminal binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi -YHT Gar Tramvay Hattının temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak olan Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi -YHT Gar Tramvay Hattının temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

KAYSERİ HAVALİMANI 8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'de 2003 yılında 3 bin 197 olan uçuş trafiğinin şuanda 15 binin üzerine çıktığını söyledi. 2003 yılından bu yana uçuş trafiğinde 3 kat, yolcu trafiğinde ise 4 kat artış olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu; "Mimarsinan'ın şehrine yakışır yeni bir havalimanının temelini atmaya geldik.

Mevcut dış hat ve iç hat terminal binalarını birleştirip modern bir dış hatlar binasına dönüştüreceğiz. 11 bin metrekare olan terminal binamızı 130 bin metrekareye çıkarıyoruz. Kayseri, yılda 8 milyon yolcuya kaliteli hizmet sunabilecek yeni bir havalimanına kavuşacak. Havalimanı kapasitesi 9 uçaktan 15 uçak kapasitesine çıkacak. Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak ve Kayseri'de ticari yaşam daha da hareketlenecek.Kayseri'de adeta bir ulaşım devrimi gerçekleştirdik. Yeni terminal binamız Kayseri havayolu taşımacılığını güçlendirirken Anafartalar tramvay ağı Kayseri'nin gücüne güç katacak. Biz tüm projelerle Kayseri'yi geleceğe taşımanın planlarını yapıyoruz. Kayseri ulaşımına son 18 yılda 6 milyar 346 milyon lira yatırım yaptık. Kayseri'yi çevre illere bölünmüş yollarla bağladık. Şuanda 1,5 milyar lira bedelle 15 ayrı karayolu projemiz devam ediyor" diye konuştu.

142 KİLOMETRE HIZLI TREN HATTI İNŞA EDECEĞİZ

Anafartalar-Şehir Hastanesi -YHT Gar Tramvay Hattının temel atma töreninde hızlı tren projesi hakkında da bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Kayseriyi hızlı demiryolu ile tanıştıracağız. Yerköy-Kayseri hızlı tren bağlantısı projesiyle 142 kilometre hızlı tren hattı inşa edeceğiz. Türkiye'nin yeni ipek yolunun kalbi olduğunu düşündüğümüz Kayseri'nin daha bir önem taşıyacağı ortada. Bugün Kayseri'ye iki büyşük müjdeyle geldik. Kayseri havalimanı yeni terminal binası ve Anafartalar yüksek hızlı tren hattının temelini atıyoruz" dedi.

"KAYSERİ BÖLGEDE PARLAYAN BİR YILDIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise törende yaptığı konuşmada "Ülkemizin ve Kayseri'mizin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bugünkü iki temel atma töreni çok önemli projelerdir. Kayserimiz sadece tarihi ve kültürü ile değil, savunma sanayi ile Kayseri bölgede parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize, belediye başkanımıza emeği, katkısı geçen herkese şükran ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. Bakan Akar, burada temelinin atılacağı yeni Terminal Binası'nın Kayseri'ye çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası temeli için ilk butona basıldı. Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda gerçekleştirilecek projeyle, binanın mevcut dış ve iç hat terminal binaları birleştirilip restore edilerek, yeni iç hatlar binası, daha büyük ve modern dış hatlar terminal binasına dönüştürülecek. Projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek.