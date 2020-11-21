Kuzey Makedonya’nın postası Halkbank’ta

KUZEY Makedonya'daki Eurostandart bankasının iflasının ardından büyük sıkıntılar yaşayan Kuzey Makedonya Postası'nın imdadına Halkbank AD Üsküp yetişti. Halkbank AD Üsküp İcra Kurulu Başkanı Dr. Bilal Sucubaşı, şunları söyledi: "Kamu şirketi olan postanın toplam 430 şubeden oluşan yaygın dağıtım ağı bulunuyor. Ana bankamız Halkbank, gerekli tüm analizleri yapıp teklifimizi ilettikten sonra Posta Yönetim Kurulu da, bankamızın teklifini seçti. Sistem entegrasyonu ile birlikte iki ay sonunda mevcut ve yeni müşterilerimiz ödeme işlemlerini Kuzey Makedonya genelindeki tüm posta hizmet noktalarında Halkbank çatısında gerçekleştirecektir."