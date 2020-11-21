Son dakika haberi: Çalışma hayatında yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

PAY UYGULAMASI YAYGIN HALE GELECEK

Finansal hizmetlere erişim, finansal bilinç ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için yeni bir sayfa açılıyor. Dünyada şirketler hisselerini belirli bir plan, zaman, opsiyonlarla çalışanlarına vererek ortaklık bağlarını güçlendiriyor. Şirket değerinin birlikte yaratılması, paylaşılması ekonomik gelişime de katkı sunuyor. Cumhurbaşkanlığı programına göre Türkiye'de de iş hayatında henüz yeni olan çalışanlara pay uygulaması yaygın hale gelecek. Türkiye'de faaliyet yürüten yabancı şirketlerin tercih ettiği bu plan yüzbinlerce çalışanı olan halka açık yerli şirketlerce de tercih edilecek.