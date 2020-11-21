Sultan Abdülhamid döneminde çizildi! 145 yıllık rüya gerçek oluyor

"TİCARET HACİMLERİ GENİŞLEYECEK"

"Karadeniz-Akdeniz Yolu bittiğinde, bölgenin ve ilimizin kalkınmasının çok daha gelişeceğine inanıyorum" diyen ve büyük oranda yolun tamamlandığına dikkat çeken OTSO Başkanı Servet Şahin, "Şuan geride abartılı bir şey yok, sadece tünellerin iç donanımı ve 10 kilometrelik bir yol asfaltı var. Onların kısa zamanda tamamlanacağına inanıyorum. Bu yol hem turizm, hem de ekonomi açısından çok önemli. Sivaslı, 2 saatte Ordu'ya inecek, Kayserili 4, Hataylı 7 saatte Ordu'ya gelecek. 40 tane vilayet kısa sürede Karadeniz'e inecek ve Karadeniz kenarlarında bulunan ülkeler ile ticaret hacimleri daha da genişleyecek. Ticaret ve ihracat sektöründeki üyelerimiz hep kapasite, olarak genişleyecek, hem de bölgemiz daha çok kalkınacak" şeklinde konuştu.