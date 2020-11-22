4 kıtadan 19 kuruluşla işbirliği

MÜSİAD'INiki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO 2020'de Türkiye'nin ticaret ve yatırım ağlarını geliştirmek adına da pek çok adım atıldı. Bu kapsamda 50 fahri konsolosun yer aldığı MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi yapılırken, 4 kıtadan 19 yeni kuruluşla Uluslararası İşbirliği Anlaşması da (MOU) imzalandı. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, "Ticari diplomasi stratejimizin geliştirilmesi anlamında bu toplantı çok önemli" dedi. MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Fatih Keçebir de "Türkiye bu anlamda çok şanslı. Ticari hacmi çoklu tedarikçi ağı gerektiren fahri konsolosları var. MÜSİAD Expo vesilesi ile bu ağı güçlendireceğiz" diye konuştu.