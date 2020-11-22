Devletin desteğine nankörlük edilmez

Hazır giyim sektörünün açık ara en büyük markası konumundaki LC Waikiki, pandemiye rağmen yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümesine ara vermeden devam ediyor. Bu yıl 100 yeni mağaza açtıklarını söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "2020'de toplam 50 milyon dolarlık yatırım yaptık. Pandemide iki ay hareket edemedik. Yoksa bu tutar daha fazla olurdu. Önümüzdeki yıl da 750 milyon liralık yeni yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi. Bu yıl 5 bin kişiyi işe alarak toplam 50 bin istihdama ulaştıklarını söyleyen Küçük'le yeni dönem planlarını konuştuk…Kapalı kaldığımız iki aylık dönem bizim için hayli zordu. Yılı yüzde 20-25 arasında bir kayıpla kapatacağız. Bu yıl için 28 milyar dolar olan ciro hedefimiz 20-22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek gibi görünüyor.Muhakkak büyük katkılar sağladı. Özellikle kısa çalışma ödeneği, vergilerde sağlanan kolaylıklar son derece önemliydi. Bakıldığında devlet hakikaten büyük destekler verdi, nankörlük yapmamak gerek. Bunlar verilmeseydi sektörümüz zora girerdi. Biz de bir dönem kısa çalışmadan faydalandık, şu an faaliyetlerimiz normal devam ediyor.Evet öyle, bu yıl yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 100 yeni mağaza açtık. Yurtiçinde 504 mağaza var. Sadece Ardahan ve Gümüşhane'de yoktuk. Gümüşhane'ye giriyoruz. Büyük ilçelerin hepsinde varız. Üç kıtada, Türkiye dahil 47 ülkede bin 51 mağazamız var. Nisan 2021'de gireceğimiz Peru ile Güney Amerika'yı test edeceğiz. Afrika'da yeni ülkeler geliyor. Yurtdışında doymamış, bizim 15-20 gerimizdeki ülkeleri tercih ediyoruz. Şu anda 18 ülkede sektör lideriyiz. Ukrayna, Kazakistan ve Balkanların tamamında pazar lideriyiz. Batı Avrupa'ya girmek içine fırsat kolluyoruz. 2023 yurtdışı ciro hedefimiz yüzde 60'tı. Bugün yüzde 45'lerde.20'den fazla mağazamız var… Şu anda satışlarımızda bir problem yok.Evet, yapacağız… İç Anadolu'da Aksaray'ı tercih ettik. Orası üçüncü lojistik merkezimiz olacak. Yatırım ihale aşamasında. İlk etapta 40-50 milyonluk yatırım planlıyoruz, bittiğinde 200 milyona kadar gider.Elbette belli gelip-gitmeler olmuştur ama bu ortamlar da iyi fırsatlar doğruyor. Çünkü bizim için iyi lokasyonlar bulmak zor oluyor. Krizde iyi AVM'lerde daha uygun fiyata iyi yerler bulma imkânı buluyoruz.Bu yıl 5 bin yeni istihdamla 50 bine ulaştık. Tedarikçilerle birlikte 1 milyon kişilik bir aileyiz. Herhalde istihdamda Türkiye'de 2 ya da 3'üncü sırada olabiliriz. Üretimimizin yüzde 95'i yurt içinde. Ülke genelinde 40 ilde, 500-600 atölye bizim için çalışıyor. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'de çok sayıda atölye ile çalışıyoruz. 9-10 şehirde ise doğrudan yatırımlarımız var. Valilerimizden yatırım davetleri alıyoruz. Elimizden geldiğince yatırım yapmaya çalışıyoruz.MALATYA'NIN Doğanşe hir ilçesinin bir köyünde doğan Vahap Küçük, bugün bulunduğu konumu, "Niyet, gayret ve kısmet" sözleriyle açıklıyor: "Önce niyet edeceksiniz, sonra gayret, sonra niyetiniz olursa da kısmet diyeceksiniz. Ben de öyle bakıyorum gerçekten kısmetimde varmış. Bunun dışında ben yaptım, ben bayardım demek bize yakışmaz."İNTERNETİN toplam satışlarda çok ciddi bir pay almaya başladığını söyleyen Vahap Küçük, "Geçen yıl yüzde 5'ler seviyesinde olan e-Ticaret'in payı yüzde 15'leri zorluyor. 2023 hedefini bu yıl yakalayacağız. Bunun payı önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. 2023'te de yüzde 20-25'leri zorlar diye düşünüyorum" dedi.bin çalışanın kendisine ciddi sorumluluklar yüklediğini söyleyen Vahap Küçük, halen CEO'luk yapan kardeşi Mustafa Küçük sorumluluğun büyük kısmını aldığını anlattı. 50 bin kişiye iş ve aş vermenin önemine dikkat çeken Küçük, şunları kaydetti: "Bu aynı zamanda ulvi bir mesele. Çünkü yaptığınız bir hata binlerce kişiyi etkileyeceği için doğru karar vermek zorundasınız." İşini çok severek yaptığını söyleyen Küçük, "Ben galiba işte dinlenenlerdenim. Ama her sabah spor yaparım, uzun yürüyüşler ve kardio yaparım. Kendime ayırdığım tek zaman budur" dedi.GIYIM konusunda çok katı kuralları olmadığını söyleyen Vahap Küçük, "LC Waikiki'den giyinirim. Mesela üstümdeki pantolon LC Waikiki. Diğer markaları da test ederim giyinirim. Bizim ürettiğimiz başka markaları da sektörden arkadaş çevremizin yaptığı ürünleri de mutlaka denerim" dedi.