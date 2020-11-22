Dünyanın en uzun tüneline Türk damgası

Dünyanın en uzun karayolu tüneli, Türk teknolojisi ile çalışıyor. Hindistan'ı Çin'e bağlayan, dünyanın "3 bin metre ve üzeri irtifalardaki en uzun tüneli" olma özelliğine sahip 9 kilometrelik Atal Tüneli'ne Türk teknolojisi damga vurdu. Türk teknoloji firması Savronik Şirketler Grubu'nun Hindistan'daki kolu olan Savronik India, Rohtang bölgesindeki tünelin tasarımını, yazılımını ve elektromekanik sistemlerini gerçekleştirdi. Tünelin elektronik sistemlerinin beyin takımı Türkiye'den. Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından ulaşıma açılan tünel, 3 bin metre yükseklikte ve Himalaya dağları yamaçlarında yer alan tek tüp ve çift şerit özelliğine sahip. Tünel, 6 ay boyunca geçit vermeyen 50 kilometrelik Rohtang geçişini mümkün kılıp, mesafeyi de 9 kilometreye düşürdü. Tüneli 500 personel 24 ayda tamamladı. Projede yüzde 80'in üzerinde yerel katkı ve yüzde 95'in üzerinde yerel işgücü oranına ulaşıldı.Savronik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, "11 yıldır Hindistan'dayız. Türk teknoloji firmasının Hindistan'ın çok önem vermiş olduğu bir bölgesinde, 3 bin metre irtifa üzerinde dünyanın en uzun tünelinin ileri teknoloji altyapısını tasarlayıp kurması olay oldu. Tünelin elektronik tasarımları Türkiye'de yaptık" dedi.YARMAN, tünelin tüm sistem tasarımının kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Yarman, "Biz bu konularda dünyadaki en tecrübeli firmalardan bir tanesiyiz. Türkiye'den 20 kişilik bir beyin takımımız var. Mühendis gücünü Hindistan'dan sağlıyoruz. Hindistan'a bilim, teknoloji ve mühendislik açısından çok ciddi katkılar vermiş olduk. Gururlu ve mutluyuz" dedi.