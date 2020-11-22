Son dakika haberleri: Proje sonrası talepler arttı, fiyatlar uçtu! İki il arasındaki ulaşım zorluğunu kaldıracak

'DEPREM KÜÇÜK ARZİLERE TALEBİ ARTIRDI'

Çanakkale Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda emlakçıları temsil eden Emine Özcan, gayrimenkul fiyatlarının anormal bir şekilde yükseldiğini söyledi. Çanakkale'ye çok fazla talep olduğunu ifade eden Özcan, söyle konuştu:

"Hatta depremden sonra küçük arazilere daha fazla talep var. Konut olarak da gayrimenkul piyasası olarak da alanın hiçbir şekilde zarar etmeyeceği bir ildeyiz. Güzel ve özgür bir şehirdeyiz. Köprü yapıldıktan sonra tabi ki İstanbul'a ulaşım kısalacak. Geçiş güzergahı olduğumuzdan dolayı bir talep oluştu. En büyük faktör de İstanbul'un çok yoğun olması. İnsanlar daha rahat, daha güzel bir yerde yaşamak istiyor. Doğalgaz geldiğinden dolayı yazlık bölgelerimiz olan Dardanos ve Güzelyalı'da fiyatlar yüzde 100 oranında arttı. Ama ona rağmen talep hala devam ediyor ve edecek. Güzelyalı'daki yazlık fiyatlarımız bundan bir yıl önce 350 bin lira civarındaydı. Şu anda yüzde 100 artış ile 700-750 bin civarında. Arsa talebi var, ona rağmen arsamız yok. Yok satıyoruz. İlimizin her tarafı için durum aynı. Karacalar köyü mesela çok uç noktamız, orada da talep var. Lapseki, İntepe ve Bayramiç'te de var. Bayramiç'te kır olan arazilerimizin dönüm fiyatı bile yüzde 300 arttı. Konutta yüzde 100, arazilerde yüzde 150 civarı artış var. Konutta da arazide de Çanakkale'den yer alan kesinlikle zarar etmiyor. Yüzde 100 kazanıyor. En fazla 1+1 de taleplerimiz var. Şehir merkezinde 200 bin liranın altında asla yok. Bunlar geçen yıl 100-110 bin civarındaydı. 2+1'lerimiz kent merkezinde 400 bin lira civarı hatta üzerindeydi. 3+1'lerimizin fiyatı ortalama 650 bin ile 1 milyon 200 bin lira arası."