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Akkuyu’da ilk ünite 2023’te tamamlanacak

Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Akkuyu’da ilk ünite 2023’te tamamlanacak
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, "2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyor ve bu tarihe kadar ilk ünitenin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi. Butskikh, 7 bin kişinin çalıştığı dev projenin, sahaya ulaşan yeni ekipmanlar, atılan temeller ve yapımı süren tesislerle her geçen gün hedefe biraz daha yaklaştığına dikkati çekerek, "Akkuyu NGS'de bu yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar, öngördüğümüz takvime göre devam ediyor" diye konuştu.
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Akkuyu’da ilk ünite 2023’te tamamlanacak
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