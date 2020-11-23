Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 24 Kasım 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşmeye devam edecek mi?

Son dakika altın fiyatları; büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde ani iniş ve çıkışları ile dikkat çeken sarı metal, salgına dair olumlu haberlerle yukarı yönlü grafiğini ise tersine çevirdi. Bu noktada "22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları 24 Kasım canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

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