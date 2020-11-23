Mali piyasalarda küresel atak

Türkiye, kurumsal yapısı güçlü finansal sektörün oluşması için 2021'de küresel atağa geçiyor. Ticarette ortak takas odaları kurulmasından TR Karekod'un ödeme hizmetine girmesi, proje finansman fonundan Merkez Bankası Sayısal Projesi'ne kadar bir dizi güçlü adımlar devreye girecek.Şirketlerin halka açılmasına destek olan vergisel teşviklere ilişkin yasal düzenleme tamamlanacak. Aracı kurumların proje finansman fonu kurarak projeye dayalı menkul kıymet ihraç edebilmesi sağlanacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek.Kamu özel işbirliği ile yapılan projelerin finansmanında sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak. İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânı artacak. Hedef ülkelerle ortak takas odası kurulmasına yönelik çalışmalar hızlanacak. Anlık ödeme sisteminin yaygınlaştırılması için TR Karekod ile ödeme akışları hizmete geçirilecek. Merkez Bankası Sayısal Parası projesinin konumlanmasına yönelik karar alınacak.Salgın döneminde yoğun şekilde kullanılan "karekod" uygulamasında yeni bir sürece giriliyor. Nakitsiz ödemeleri her seviyede artıracak karakod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine Merkez Bankası üst sınır getirebilecek. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanılan karekodları ve ilgili altyapılarını en geç 31 Aralık 2021'e kadar yönetmelikle uyumlu hale getirecek.