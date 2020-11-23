Otomotivde tüketici yeniden kral

Döviz kurlarındaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesi otomotiv sektöründe işleri karıştırdı. Hem sıfır hem de ikinci el otomotiv pazarında hazirandan bu yana yaşanan canlılık yerini sakinliğe bıraktı. Piyasalardaki gelişmeleri takip eden tüketiciler beklemeye geçti. Bayileri arayan soranların sayısı azaldı.Son gelişmelerle birlikte otomotiv sektöründe dengelerin değişmesi bekleniyor. Yılın son ayına hazırlık yapan yerli üreticiler ile yurtdışına yüksek adetli sipariş veren ithalatçılar ellerindeki stokları eritmek için kampanyalara hız verecek.Böylece tüketicilere cazip fırsatlar sunacak. Düne kadar istediği otomobili bulamayan, aylarca sıra beklemek zorunda kalan 'mutsuz' tüketiciler, yılın son ayında 'otomotivin kralı' olacak. Otomotiv firmaları tarafından el üzerinde tutulacak.Bütün bu gelişmelerle birlikte ikinci el otomobil pazarında da normalleşme bekleniyor. Faiz kararı sonrasında pazarda fiyatlardaki artışın durduğu görüldü. Sırada şişirilmiş fiyatların normal seviyelere gelmesi var. Sıfır otomobillerdeki kampanyalar ve elindeki aracı bir an önce elinden çıkarmak isteyen satıcılar nedeniyle fiyatlarda düşüşler de görülebilir."Merkez Bankası'nın kararına odaklanılan bir dönem yaşadık. Geçen hafta talepte çok ciddi bir yavaşlama gözlemledik. Ancak faiz artırımı kararından sonra talebin yeniden oluşmasını bekliyoruz. Otomobil satın almak isteyenler bu dönemi fırsata çevirebilir. Hızlı hareket edenin kazanacağı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum.""Faizartırım kararı sonrası belli süredir hüküm süren belirsizlik ortamı kısmen kalktı. Artırılan faizler, kredi faizlerinin de yükselmesini beraberinde getirecek. Ancak kurlarda yaşanan düşüş, markalar için indirimli kampanyalar için alan yaratacak. Müşteriler yavaş yavaş markaların ilave kampanyalarına göre araç alımı yapacak.""Faizartışı öncesi ve sonrasında müşterilerin alım iştahının bir miktar düştüğünü gördük. Burada firmalar kendi stratejileri doğrultusunda yapacakları kampanyalar ile destekleyeceklerdir. Önceki aylarda yaşanan yüksek talep sonrası sırada bekleyen müşterilerin bugün sıra geldiğinde karşılaştıkları fiyatlar ve faiz oranları sonrasında iptale gitme ihtimali olabilir."