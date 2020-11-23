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Altın fiyatları son dakika 23 Kasım canlı ve güncel rakamlar: , tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek m?

Geçtiğimiz hafta gelen son dakika haberi ile altın fiyatları bir süredir devam eden yukarı yönlü grafiği düşüşe geçti. Koronavirüs aşısı ile ilgili çıkan olumlu yöndeki haberler, ABD seçimleri gibi birçok farklı konudan etkilenen piyasalarda, bu yatırım aracının ise ani inişlerle etkilendiği gözlemlendi. Vatandaşlar yatırımlarını bu yönde değerlendirmek üzere gün içerisinde “, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusuna güncel yanıtı arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.11.2020 07:17 Son Güncelleme: 23.11.2020 07:18 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 23 Kasım canlı ve güncel rakamlar: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek m?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin gün içerisinde vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Yastık altı yatırımcılardan büyük ölçekli yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlara birçok kişi sarı metalin düşüşü ile beraber detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL İşte altın fiyatları son dakika gelişmelerinin detayları…

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? İŞTE 23 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Bir dönem 500 TL'nin üzerinde işlem gören altının gram fiyatı şimdilerde ise bu rakamın altındaki seyrini sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar sarı metaldeki bu düşüş halinin devam edip etmeyeceğine ilişkin detayları merak ediyor ve altın fiyatları üzerindeki araştırmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizin devamından canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,49

SATIŞ: 433,63

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.079,30

SATIŞ: 3.132,10

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.120,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,00

SATIŞ: 3.021,52

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.499,30

SATIŞ: 1.540,50

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,60

SATIŞ: 772,60

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,75

SATIŞ: 458,85

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

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Altın fiyatları son dakika 23 Kasım canlı ve güncel rakamlar: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek m?
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