Son dakika haberi: Emekli ocak zammı ne kadar olacak? Emekliye 405 TL zam geliyor! İşte detaylar

Öte yandan Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Bu yıl 134 bin kişi BES sistemi ile emekli oldu. Sadece bu yılın 9 ayında 18 binden fazla kişi emekliliği hak etti. Emekli olanlara ortalama 83 bin lira ödeme yapıldı.