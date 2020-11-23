Son dakika haberi: Emekli ocak zammı ne kadar olacak? Emekliye 405 TL zam geliyor! İşte detaylar

Son dakika haberi: Emekliler ocak zammı için geri sayıma başladı. 2020'de zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de alan emekliler şimdi yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon oranını bekliyor. Emekli ocak zammı 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte belli olacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli ocak zammı ile ilgili tahminler...
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI: 6 BİN 780 TL OLACAK
Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.
KİM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?
Öte yandan Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Bu yıl 134 bin kişi BES sistemi ile emekli oldu. Sadece bu yılın 9 ayında 18 binden fazla kişi emekliliği hak etti. Emekli olanlara ortalama 83 bin lira ödeme yapıldı.
NASIL ÖZEL EMEKLİ OLDULAR?
* 2020'nin 9 aylık döneminde 18 bin 262 kişi emekliliğe hak kazandı.
* 2019 yılı öncesinde 85 bin 584 kişi, 2019 yılında ise 23 bin 423 kişi emekli olup, BES'ten birikimlerinin tamamını alarak ayrıldı.
* 2019 yılından önce emekli olanlar toplam sisteme 5.1 milyar lira katkı payı ödedi, emekli olduklarında ise 7.3 milyar lira ödeme aldı.
lından önce emekli olanlar oplam sisteme 5.1 milyar lira katkı payı ödedi, emekli olduklarında ise 7.3 milyar lira ödeme aldı.
* 2019 yılında ise emekli olanlar sisteme toplam 1.6 milyar lira katkı payı ödedi, emekli olduklarında da 2.5 milyar geri ödeme aldı.
* Emekli olanlar ağırlıklı olarak sistemde 10 yılını doldurduktan sonra emekli oldular. Bu şekilde 20 binden fazla kişi emekli oldu.