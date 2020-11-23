Türkiye 10 ayda 14 milyon ziyaretçi ağırladı

Rus ziyaretçilerin Türkiye tercihi yine değişmedi ve en çok ziyaretçi sıralamasında Rusya Federasyonu Ekim 2020 döneminde de zirveyi bırakmadı. Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,40 azalışla 1 milyon 742 bin 303 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Rusya Federasyonu 489 bin 836 ile birinci sırada yer alırken, 232 bin 729 ile Bulgaristan ikinci, 155 bin 254 ile Ukrayna üçüncü oldu. Ukrayna'yı Almanya ve İngiltere takip etti.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK GİRİŞ YAPILAN İLLER

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da 4 milyon 154 bin 21 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Antalya 3 milyon 99 bin 687 ile ikinci, Edirne 1 milyon 508 bin 542 ile üçüncü oldu. Muğla, Artvin ve İzmir ise sırasıyla ziyaretçilerin Türkiye'ye en çok giriş yaptıkları diğer iller oldu.