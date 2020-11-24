Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 10 ayda 14 milyona yakın turist geldi

10 ayda 14 milyona yakın turist geldi

Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
10 ayda 14 milyona yakın turist geldi
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakekim döneminde, Türkiye'ye 11 milyon 200 bin 892 turist geldi. Yurtdışında ikamet edip ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen 2 milyon 451 bin 749 kişinin de eklenmesiyle bu yılın 10 ayındaki ziyaretçi sayısı 13 milyon 652 bin 641'e ulaştı. Türkiye'ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke, 1.9 milyon kişiyle Rusya oldu. Aynı dönemde Almanya'dan 1 milyon 37 bin 293, Bulgaristan'dan 997 bin 470 ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan'ı Ukrayna ve İngiltere izledi. ANKARA
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
10 ayda 14 milyona yakın turist geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA