10 ayda 14 milyona yakın turist geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocakekim döneminde, Türkiye'ye 11 milyon 200 bin 892 turist geldi. Yurtdışında ikamet edip ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen 2 milyon 451 bin 749 kişinin de eklenmesiyle bu yılın 10 ayındaki ziyaretçi sayısı 13 milyon 652 bin 641'e ulaştı. Türkiye'ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke, 1.9 milyon kişiyle Rusya oldu. Aynı dönemde Almanya'dan 1 milyon 37 bin 293, Bulgaristan'dan 997 bin 470 ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan'ı Ukrayna ve İngiltere izledi. ANKARA