Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olumsuzlukları en aza indirmek için alınan kararlar arasında aktif rasyo yer alıyor. Bugün gelen bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi. Bankacılık işlemleriyle yakından ilgili olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Aktif rasyo nedir, ne demek? BDDK'dan rasyo açıklaması geldi! Aktif rasyo kalkarsa ne olur?
Aktif Rasyosu bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olarak öne çıktı. BDDK'den yapılan son dakika açıklamasında Aktif Rasyosunun kaldırıldı. Haberimizde, aktif rasyo hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Aktif Rasyosu olarak adlandırılan bir denkleme, formüle göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.
BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09- E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, - AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan BDDK'nın Aktif Rasyosu hamlesini değerlendirdi.
Erkan'ın yaptığı analiz şöyle:
"BDDK, bir süredir beklenen adımı attı ve bankalar için kredi büyümesi sağlamak amacıyla getirilmiş olan aktif rasyosu kriterini yürürlükten kaldırdı. BDDK açıklamasına göre, aktif rasyosu yılsonu itibariyle uygulamadan kalkmış olacak. Aktif rasyosu kriterini sağlamak ve bir cezaya konu olmamak için bankalar, rasyoyu sağlamanın en kolay yolu olarak daha fazla kredi vermeye ve buna bağlı olarak da risk kriterlerini gevşetmeye yönelmişti. BDDK, "normalleşme adımlarının bir devamı" olarak rasyoyu kaldırdı. Böylelikle, 3Ç20'de kredi büyümesinin patlamasına neden olan teşvik politikalarından önemli bir geri adım atılmış oldu.