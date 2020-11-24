Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olumsuzlukları en aza indirmek için alınan kararlar arasında aktif rasyo yer alıyor. Bugün gelen bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi. Bankacılık işlemleriyle yakından ilgili olan vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Aktif rasyo nedir, ne demek? BDDK'dan rasyo açıklaması geldi! Aktif rasyo kalkarsa ne olur?

AKTİF RASYO NEDİR, NE DEMEKTİR?

Aktif Rasyosu bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olarak öne çıktı. BDDK'den yapılan son dakika açıklamasında Aktif Rasyosunun kaldırıldı. Haberimizde, aktif rasyo hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.