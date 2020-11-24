Çeklerden sonra bonolara da karekod geliyor

Tiicaretin kolaylaştırılması için çeklerde olduğu gibi bonolar için de karekod uygulaması geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine ve kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkân sağlayacak sistemi hayata geçireceklerini söyledi. Pekcan, KOBİ varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan ticari alacakların elektronik ortamda devrine ilişkin çalışmalara da gelecek yıl başlayacaklarını duyurdu. Bakanlığının bütçesini sunan Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnafa 39.1 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldığını açıkladı. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın bütçe sunumunda, Türkiye'nin pandemiyle tedarik ve değer zincirinde yaşanacak dönüşümde küresel yatırımlardaki rolünü güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Ekimde ihracatçı sayısının geçen yıla göre yüzde 5.8 artışla 43 bini aştığını belirten Pekcan, "Türk Eximbank yıl içinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37.7 milyar dolar finansman desteği sağladı" dedi. Pekcan, fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6.9 milyon lira idari para cezası uygulandığını da hatırlattı.