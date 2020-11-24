Ekmeklik un piyasasında %10-15 düşüş

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, un piyasalarındaki istikrarsızlığı önlemek amacıyla stoklarından ekmeklik buğday satışını artırırken, bunun etkilerini izlemek için de "Elektronik Satış Platformu" üzerinden takip sistemi başlattı. TMO'dan yapılan açıklamada, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda buğday fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle ekmeklik un fiyatlarında, bölgelere göre değişmekle birlikte, önemli ve hızlı artışlar görüldüğüne dikkat çekildi. Kasım ayı itibarıyla uygulamaya alınan 'Elektronik Satış Platformu' ile un sanayicilerine arz edilen buğday karşılığının ekmeklik un olarak makul fiyattan piyasaya sunulmasının taahhüt altına alındığı belirtilen açıklamada, "TMO'nun bu uygulaması kapsamında yaklaşık 300 un sanayicisi başvurarak taahhütte bulundu. Taahhüt edilen un fiyatlarının ağırlıklı ortalaması çuval başına 130 liradır. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde un piyasaları üzerinde yüzde 10-15 civarı bir düşüş ile çok önemli bir regülasyon sağlanmıştır" denildi. ANKARA