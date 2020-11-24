Fitch, Telekom’un notunu yükseltti

Reyting şirketi Fitch, Türk Telekom'un "Uzun Vadeli Ulusal" notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltti. Kuruluş, Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek, görünümü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2020'nin ilk 9 ayındaki güçlü finansal performanslarının, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çektiğini bildirdi. Güçlü bilançoları ve yatırımlarıyla, önlerini çok net gördüklerini belirten Önal, şunları kaydetti: "Finansal performansımız meyvelerini veriyor. Fitch Ratings'in son değerlendirmesine de bu perspektiften bakıyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Tüm birikimimizi ülkemiz için harcamaya devam edeceğiz." Şirket, ilk 9 ayda yüzde 19 büyüme ile 20.6 milyar TL gelir elde etmiş, 2 milyar TL ile halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık net kâr açıklamıştı.