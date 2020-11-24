İstanbul’da ev fiyatları 1 yılda yüzde 18.73 arttı

İstanbul'da son bir yılda konut fiyatları uçuşa geçti. 2019'dan bu yana evler yüzde 18.73 pahalanırken kira fiyatları da yüzde 10.69 arttı. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com'un verilerine göre, İstanbul'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.069 TL, konut fiyatı 459.797 TL, ortalama metrekare kira 17 TL oldu. Bir konut yatırımının geri dönüş süresi ise 22 yıl olarak hesaplandı.İstanbul ilçeleri içinde konut satış fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Beykoz, Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar ve Kadıköy oldu. Beykoz'da yıllık konut satış fiyat artışı yüzde 53.24, Başakşehir'de yüzde 46.62, Beylikdüzü'nde yüzde 39.32, Avcılar'da yüzde 35.10, Kadıköy'de ise yüzde 28.49 seviyesine çıktı. Kira değerlerinin en fazla artış gösterdiği ilçeler ise Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Şile ve Arnavutköy. Endeksa Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Konut satış ve kira değer değişimine bakıldığında artışın genellikle yeni gelişmekte olan ilçelerde olduğunu görüyoruz" dedi.