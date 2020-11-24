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Kapalıçarşı canlı ve güncel : 25 Kasım Bugün , tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan hareketliliği yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü gününde yatırımını sarı metal üzerinden yapacak olan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları incelemeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını neredeyse garanti eden altının gram fiyatı 500 TL’nin altına düşünce piyasalarda hareketlendi. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için 25 Kasım Bugün , tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı ve güncel haberi

Giriş Tarihi: 25.11.2020 06:12 Son Güncelleme: 25.11.2020 06:14 ABONE OL
Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü gününde yatırımcısını büyük ölçüde etkiliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları öğrenerek kuyumcuların yolunu tutuyor. Hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü gram altın fiyatı 465 lira üzerinde güne başladı. Son günlerde ani iniş ve çıkış yaşayan 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasalarda haftanın üçüncü işlem günü yaşanırken, altın fiyatları son dakika hareketliliği de devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken uzman yorumları da merak ediliyor. Haberimizde, 25 Kasım Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,12

SATIŞ: 437,41

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.078,00

SATIŞ: 3.125,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.106,50

SATIŞ: 3.162,60

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.967,18

SATIŞ: 3.027,65

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.512,50

SATIŞ: 1.564,90

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 756,10

SATIŞ: 775,20

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 465,15

SATIŞ: 465,27

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz.

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Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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