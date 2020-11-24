Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü gününde yatırımcısını büyük ölçüde etkiliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları öğrenerek kuyumcuların yolunu tutuyor. Hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü gram altın fiyatı 465 lira üzerinde güne başladı. Son günlerde ani iniş ve çıkış yaşayan 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasalarda haftanın üçüncü işlem günü yaşanırken, altın fiyatları son dakika hareketliliği de devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken uzman yorumları da merak ediliyor. Haberimizde, 25 Kasım Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.