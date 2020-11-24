Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü gününde yatırımcısını büyük ölçüde etkiliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları öğrenerek kuyumcuların yolunu tutuyor. Hem ülkemizde hem globalde pek çok yatırımcının güvenli bir liman olarak gördüğü gram altın fiyatı 465 lira üzerinde güne başladı. Son günlerde ani iniş ve çıkış yaşayan 25 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Serbest piyasalarda haftanın üçüncü işlem günü yaşanırken, altın fiyatları son dakika hareketliliği de devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken uzman yorumları da merak ediliyor. Haberimizde, 25 Kasım Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.
ALIŞ: 421,12
SATIŞ: 437,41
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.078,00
SATIŞ: 3.125,00
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.106,50
SATIŞ: 3.162,60
ALIŞ: 2.967,18
SATIŞ: 3.027,65
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 1.512,50
SATIŞ: 1.564,90
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 756,10
SATIŞ: 775,20
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 465,15
SATIŞ: 465,27
CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.
Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz.