Reform için düğmeye basıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'ekonomi ve hukuk' alanındaki reformlarla ilgili düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün bir araya geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Elvan, "İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.Gül ve Elvan önümüzdeki dönemde, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapacaklar.Bu görüşmelerde, başta yabancı yatırımlar olmak üzere, genel olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında yargı alanında atılması gereken adımlar ele alınacak. İş dünyasının talepleri dinlenecek. Daha sonra da hazırlanan refomlar Meclis'e getirilecek.