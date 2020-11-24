SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! Fikirtepe'deki dönüşüm bölgesi havadan görüntülendi...

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız.
60 BİN VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR
60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak.
1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan proje hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlara teslim edilecek.
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Yeni Fikirtepe Projesi'nin hayata geçirileceği alan drone ile havadan görüntülendi.