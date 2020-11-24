SON DAKİKA HABERİ! Vergi yapılandırmasında yüzde 25 indirim! Başvuru tarihi belli oldu

NEREYE BAŞVURULACAK: Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı oldukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere başvurulacak.