Yerli oto banttan inmeden şarj sistemi kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobilin şarj altyapısının oluşturulması için ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi tarafından hazırlanan 'Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'na videokonferans yöntemiyle katılan Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili olarak da "Yerli gaz oyunun kurallarını adeta yeniden yazacak" mesajı verdi.Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardıklarını, elektrik üretiminde ise yüzde 45-50 seviyelerinde olunduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "Nisanda yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yüzde 79.6 olarak gerçekleşti. Bu, 2000'den bu yana aylık bazda en yüksek değeri. Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı 23 aydır yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor."SABANCI Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da, Enerji Bakanlığı'nın öngörülebilir politikaları sayesinde enerji sektörünün yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olduğunu ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise elektrik piyasasının yeni kralının güneş olduğunu söyledi.