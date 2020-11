10 milyar $’lık yarış

2020'de tüm dünyayı etkisine alan, milyonları hasta eden Kovid-19, ekonomileri kapattı, bir çok sektörü derinden etkiledi. Havacılıktan, turizme, otomotivden perakendeye kadar her sektörü etkileyen virüs, bir sektörü canlandırmakla kalmadı firmaların rüyalarında göremeyecekleri değerlere ulaşmasını sağladı. Her krizde bir kazanan olduğu gibi bu krizde de ilaç sektörü kazandı.Aşı bulma yarışında yaklaşık 20 ilaç şirketi klinik denemeler yapıyor. Kazanan firmaları 2021'de 9.56 milyar dolarlık bir pasta bekliyor. Tabi bir yandan da grip aşısında olduğu gibi sürekli evrim geçirerek her yıl yeniden gelecek olan koronavirüs düzenli bir gelir kalemi olarak bilançoda yerini alacak. 2023'e kadar azalarak 6.8 milyar dolara inse de yine de milyar dolarlık bir pazar... Örneğin Kovid-19 için model alınan grip aşısı yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar ciro bırakıyor. Ağırlıklı olarak da Sanofi, GlaxoSmithKline ve Seqirus firmaları bu geliri paylaşıyor.En iddialı firmalardan Pfizer ve kurucusu Türklerin olduğu BioNTech, ilk aşamada ABD'ye 100 milyon, İngiltere'ye 30 milyon, Japonya'ya 120 milyon, Kanada'ya 20 milyon, Yeni Zelanda'ya 1.5 milyon ve Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz aşı satışı için sözleşme imzaladı. Şirket daha sonraki aşamalarda da ABD'ye 500 milyon ve AB'ye 100 milyon doz daha aşı tedarik etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Sadece bu haberlerin ardından BioNTech hisseleri beş kat yükseldi. Şirketin değeri 5 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı.Pfizer'in piyasa değeri yüzde 15 artışla 202 milyar dolara çıktı. Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı geliştiren AstraZeneca, AZD1222 adlı aşının ortalama olarak yüzde 70 oranında etkili olduğunu açıkladı. Firmanın yılbaşından bu yana değeri yüzde 8 artışla 143 milyar dolara kadar çıktı. 38 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan Fransız ilaç devi Sanofi, reçeteli ilaç satışı açısından dünyanın en büyüklerinden. Şirket, Kovid- 19 aşısı geliştirilmesi ve klinik denemelerde GlaxoSmithKlein ile ortaklık kurdu. Novartis, Kovid-19'un başladığı günden bu yana yüzde 11 yükseldi.