Bu ayın kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği hangi tarihte ne zaman hesaplara yatıyor?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan Kısa çalışma ödeneği kasım ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarihin de her ay olduğu gibi bu ayın sonuna gelinmesiyle beraber de araştırılmaya başlandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hangi tarihte yatacak? Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, belli oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor.