Bu ayın Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar ay sonuna gelinmesiyle beraber hız kazandı. Ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılan açıklama ile beraber bildiriliyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Kasım ayının son günlerine gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini almış oldu. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi destek ödeneğinin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyuruluyor. Bu kapsamda ödeme tarihlerinin birkaç gün içerisinde açıklanması beklenirken her olduğu gibi ödeneme kişilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen sıraya göre yapılıyor…