The Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Böylelikle en pahalı ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles bu şehirleri takip etti. Listede Türkiye'den ise sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer alırken, 111'inci sırada yer aldığı gözlendi. Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürün fiyatlarının normal seyretmesine rağmen, salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı bunun da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.