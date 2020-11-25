Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünyanın en pahalı şehirleri 2020 yılını kapsayan araştırmaya göre belli oldu. ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralandı. Listede Türkiye’den sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:49 ABONE OL
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
The Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Böylelikle en pahalı ilk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, sırasıyla Singapur, Tel Aviv, Osaka, Cenevre, New York, Kopenhag ve Los Angeles bu şehirleri takip etti. Listede Türkiye'den ise sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer alırken, 111'inci sırada yer aldığı gözlendi. Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürün fiyatlarının normal seyretmesine rağmen, salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı bunun da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA