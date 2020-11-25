Kapasite kullanımı 9 ayın zirvesine çıktı

İMALAT sanayisinde kapasite kullanım oranı, kasımda pandemi öncesine ulaştı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre kapasite kullanım oranı kasımda ekime göre 0.4 puan artarak yüzde 75.8 ile 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Şubatta yüzde 76, martta yüzde 75.3 olan kapasite kullanım oranı pandemi ile birlikte nisanda yüzde 61.6'ya kadar gerilemişti. Kapasite kullanımında nisandan bu yana yaşanan artış 14.2 puan oldu. Öte yandan Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 4.2 puan azalarak 103.9 seviyesine geriledi. Güven endeksi kasımda geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 2.8 ve inşaatta yüzde 5.7 azalırken, perakende ve ticarette aynı düzeyde kaldı.