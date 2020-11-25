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’e 12 milyon liralık dev spor kompleksi!

'in Ömerli ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ın yoğun çabası sonrası şehrin çehresini değiştirecek prestij proje olan 12 milyon Türk liraya mal olacak dev spor kompleksi ve sosyal tesislerin inşaatına başlandı.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:59 ABONE OL
Mardin’e 12 milyon liralık dev spor kompleksi!

Mardin'in ilçelerinden Ömerli Belediye Başkanı Altındağ, ilçeye 20 bin metrekare alana sahip kapalı spor tesisi yapılması için çalışmaları başlattı.

İnşaatına başlanan spor kompleksinde yer alacak olan olimpik yüzme havuzunda uluslararası müsabakalar yapılabilecek. Bunun yanı sıra dev spor kompleksinde 7'den 77'e herkesin kullanabileceği kapalı spor salonu, çok amaçlı salon, düğün salonu, çocuklar için oyun alanları, basket, voleybol, hentbol ve tenis sahaları yer alacak. Yapımına başlanan spor kompleksinin kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine açılması planlanıyor.

İnşaatına başlanan spor kompleksi başta gençler olmak üzere Ömerlilerin sportif anlamda ihtiyaçlarını karşılamak ve yetenekli sporcuların yetişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Temel atma töreninin yapıldığı tesis alanında Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, belediye meclis üyeleriyle birlikte gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altındağ, "Hemşerilerimizin spor ve sosyal tesisi ihtiyaçları için planlanmış dört dörtlük tesisimiz tüm yaş gruplarına hitap edecek ve halkımız boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirebilecekler burada. Tesisimiz şimdiden Ülkemize ve Ömerli ilçemize hayırlı olsun." dedi.

MEHMET İŞ/SABAH

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Mardin’e 12 milyon liralık dev spor kompleksi!
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