20 bin konut yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Bursa'nın gelecek 100 yılına damga vuracak" proje olarak nitelendirdiği, Bursa'nın tarihi ve yeşil değerlerini açığa çıkaracak büyük dönüşüm hızla devam ediyor. Dev proje kapsamında Bursa'nın simge alanları etrafında ve çeşitli merkezlerde dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda ana hedeflerinin Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden açığa çıkarmak olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Özellikle 1980'lerden sonra oluşan hormonlu büyümeyi yıkarak güzelleştireceğiz" dedi. Bu konuda Bursa halkı, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, ekonomistler ve basından pek katılımcı ile görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Aktaş, "Bursa, çok yeşil bir şehir olmasına rağmen, hızlı büyüme karşısında gri bir şehir gibi algılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şehirlerin strateji belgeleri hazırlanması' konusundaki çağrısı kapsamında yol haritamızı hazırladık" diye konuştu.
2024'DE TAMAMLANACAK
Bu kapsamda 5 bin 200 yapı stokunda 20 bin konutun da dönüştürüleceğini anlatan Başkan Aktaş, toplam riskli konut stokunun yüzde 30'unun yenilenmiş olacağını söyledi. Bu dönüşüm çalışmasının 2024'e kadar tamamlanması bekleniyor. Alinur Aktaş, kentte Hanlar Bölgesi ile birlikte devam eden kentsel dönüşüm projesi sayısının 8 olduğunu kaydederken, "Kentte toplam 70 bin riskli bağımsız birim var. Şu anda dönüşümü devam eden projelerimizde 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor" dedi.
'HANLAR' HAYALIMIZDI
Bursa'da önemli bir simge olan Hanlar Bölgesi etrafının tarihi kimliğine yeniden kazandırılması ve turizmle daha sağlıklı buluşması çalışmalarının Bursa'nın uzun yıllardır hayali olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, silüetin tamamen temizleneceğini ifade etti. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hanlar Bölgesi, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük alanda yer alıyor. Aktaş, Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirterek, yürüttükleri projeler ile yenilenen ve yeşillenen Bursa'nın 2024'te 5 milyon turist ağırlamasını hedeflediklerine ifade etti.
ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR
Bölgedeki çalışmaların detayları ise şöyle:
"Merinos altı diye tabir edilen
bölgede 6-7 mahallede kentsel
dönüşüm çalışmaları sürüyor.
Altıparmak'ta 700 dönümlük
alanda yenileme çalışmaları planlandı.
Osmangazi ilçesi Şehreküstü
Mahallesi'nde bulunan 1.236 hektarlık
alanda Çarşıbaşı Meydanı Projesi hayata
geçirildi. Çekirge Teras Projesi'nde ise
yaklaşık 20 yıldır atıl bir vaziyette duran
alan Bursa'ya kazandırılacak. Sıcaksu
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Proje'sinde, 19 hektarlık alanda
çalışmalar sürüyor.Vakıfköy Kent
Parkı ve spor tesisleri çalışmalarının
yaklaşık 225 dönümlük bir alanda
gerçekleştiriliyor. Gökdere'de 200
bin metrekarelik alanda millet bahçesi,
7.7 hektarlık alanda Kükürtlü Mahallesi
Yeni Kaplıca Projesi, 41 bin metrekarelik
alanda ise Bursa Millet Bahçesi projeleri
yapılacak. 93 dönümlük Demirtaş Milet
Bahçesi ve 86 dönümlük Çeltik Tema
Parkı'nda proje çalışmaları sürüyor
UZAK PAZARLA YAKIN TEMAS
YILDA 1.8 milyon konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırlayan Bursa'nın büyük hedeflerinden biri de turizme yönelik. Türkiye'nin en çok turist ağırlayan illerinden olan Bursa, tarihi, kültürel, gastronomi ve doğa turizmi gibi alanlarda nitelikli turiste odaklandı. Daha yüksek gelir getirici bu alanlarda ise 'uzak' pazarlara yönelik çalışmalar var. Güney Kore'den örnek veren Başkan Aktaş, "Her yıl 35 milyon Güney Koreli yurt dışında tatil yapıyor. 260 bini geçen yıl Türkiye'ye gelmiş. 6 bini Bursa'yı ziyaret etmiş. Bu sayıyı kat be kat artırabiliriz" dedi.