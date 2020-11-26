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20 bin konut yenileniyor

’da toplam 70 bin riskli bağımsız birim olduğunu söyleyen Başkanı , “Şu anda 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor. Toplam riskli konut stokunun yüzde 30’unu yeniliyoruz” dedi

SEDA TABAK SEDA TABAK
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
20 bin konut yenileniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Bursa'nın gelecek 100 yılına damga vuracak" proje olarak nitelendirdiği, Bursa'nın tarihi ve yeşil değerlerini açığa çıkaracak büyük dönüşüm hızla devam ediyor. Dev proje kapsamında Bursa'nın simge alanları etrafında ve çeşitli merkezlerde dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda ana hedeflerinin Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yeniden açığa çıkarmak olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Özellikle 1980'lerden sonra oluşan hormonlu büyümeyi yıkarak güzelleştireceğiz" dedi. Bu konuda Bursa halkı, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, ekonomistler ve basından pek katılımcı ile görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Aktaş, "Bursa, çok yeşil bir şehir olmasına rağmen, hızlı büyüme karşısında gri bir şehir gibi algılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şehirlerin strateji belgeleri hazırlanması' konusundaki çağrısı kapsamında yol haritamızı hazırladık" diye konuştu.

2024'DE TAMAMLANACAK
Bu kapsamda 5 bin 200 yapı stokunda 20 bin konutun da dönüştürüleceğini anlatan Başkan Aktaş, toplam riskli konut stokunun yüzde 30'unun yenilenmiş olacağını söyledi. Bu dönüşüm çalışmasının 2024'e kadar tamamlanması bekleniyor. Alinur Aktaş, kentte Hanlar Bölgesi ile birlikte devam eden kentsel dönüşüm projesi sayısının 8 olduğunu kaydederken, "Kentte toplam 70 bin riskli bağımsız birim var. Şu anda dönüşümü devam eden projelerimizde 20 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor" dedi.

'HANLAR' HAYALIMIZDI
Bursa'da önemli bir simge olan Hanlar Bölgesi etrafının tarihi kimliğine yeniden kazandırılması ve turizmle daha sağlıklı buluşması çalışmalarının Bursa'nın uzun yıllardır hayali olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, silüetin tamamen temizleneceğini ifade etti. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hanlar Bölgesi, 700 yıldır "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen 480 dönümlük alanda yer alıyor. Aktaş, Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için 200 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirterek, yürüttükleri projeler ile yenilenen ve yeşillenen Bursa'nın 2024'te 5 milyon turist ağırlamasını hedeflediklerine ifade etti.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR
Bölgedeki çalışmaların detayları ise şöyle: "Merinos altı diye tabir edilen bölgede 6-7 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Altıparmak'ta 700 dönümlük alanda yenileme çalışmaları planlandı. Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde bulunan 1.236 hektarlık alanda Çarşıbaşı Meydanı Projesi hayata geçirildi. Çekirge Teras Projesi'nde ise yaklaşık 20 yıldır atıl bir vaziyette duran alan Bursa'ya kazandırılacak. Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje'sinde, 19 hektarlık alanda çalışmalar sürüyor.Vakıfköy Kent Parkı ve spor tesisleri çalışmalarının yaklaşık 225 dönümlük bir alanda gerçekleştiriliyor. Gökdere'de 200 bin metrekarelik alanda millet bahçesi, 7.7 hektarlık alanda Kükürtlü Mahallesi Yeni Kaplıca Projesi, 41 bin metrekarelik alanda ise Bursa Millet Bahçesi projeleri yapılacak. 93 dönümlük Demirtaş Milet Bahçesi ve 86 dönümlük Çeltik Tema Parkı'nda proje çalışmaları sürüyor

UZAK PAZARLA YAKIN TEMAS
YILDA 1.8 milyon konaklamalı yerli ve yabancı turist ağırlayan Bursa'nın büyük hedeflerinden biri de turizme yönelik. Türkiye'nin en çok turist ağırlayan illerinden olan Bursa, tarihi, kültürel, gastronomi ve doğa turizmi gibi alanlarda nitelikli turiste odaklandı. Daha yüksek gelir getirici bu alanlarda ise 'uzak' pazarlara yönelik çalışmalar var. Güney Kore'den örnek veren Başkan Aktaş, "Her yıl 35 milyon Güney Koreli yurt dışında tatil yapıyor. 260 bini geçen yıl Türkiye'ye gelmiş. 6 bini Bursa'yı ziyaret etmiş. Bu sayıyı kat be kat artırabiliriz" dedi.

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20 bin konut yenileniyor
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