20 bin TL’ye altın maske

Koronavirüsten
koruma
amaçlı kullanılan
maskelerin
altın ve gümüşü de
yapıldı. İstanbul Fatih-
Eminönü'ndeki gümüş ustası
Sabri Demirci, 999 ayar
gümüş maskeyi 1.500 TL'den,
altın maskeyi de 20 bin tl'den
satacaklarını söyledi. Gümüş maskenin
üzerinde hiçbir şekilde bakteri
ve mikrop barındırmayacağını anlatan Demirci,
şöyle devam etti: "20 gram bir ağırlığı var.
Bunun içerisinde, alt ve üst taraflarında ipekten
yapılmış sünger var. Nefes almakta sıkıntı
yaşanmıyor. Gümüş antibakteriyel. O yüzden
bir mikrop en fazla 5 dakika yaşayabiliyor."
18 AYAR, 25 GRAM
Demirci, "Bu maskeler kendi sanal mağazamız ile uluslararası sanal mağazalar ve gümüş ve altın satan dükkanlardan temin edilebilir. Şu an 300'e yakın maske ürettik. Haftalık üretimimiz 150-200 civarı olacak. Altın maske ise 25 gram geliyor. Onun da fiyatı 20 bin lira. Altının gramı 465 lira olduğu için... İşçiliği de biraz daha uğraştırıyor" bilgisini verdi.