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20 bin TL’ye altın maske

Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
20 bin TL’ye altın maske
Koronavirüsten koruma amaçlı kullanılan maskelerin altın ve gümüşü de yapıldı. İstanbul Fatih- Eminönü'ndeki gümüş ustası Sabri Demirci, 999 ayar gümüş maskeyi 1.500 TL'den, altın maskeyi de 20 bin tl'den satacaklarını söyledi. Gümüş maskenin üzerinde hiçbir şekilde bakteri ve mikrop barındırmayacağını anlatan Demirci, şöyle devam etti: "20 gram bir ağırlığı var. Bunun içerisinde, alt ve üst taraflarında ipekten yapılmış sünger var. Nefes almakta sıkıntı yaşanmıyor. Gümüş antibakteriyel. O yüzden bir mikrop en fazla 5 dakika yaşayabiliyor."

18 AYAR, 25 GRAM
Demirci, "Bu maskeler kendi sanal mağazamız ile uluslararası sanal mağazalar ve gümüş ve altın satan dükkanlardan temin edilebilir. Şu an 300'e yakın maske ürettik. Haftalık üretimimiz 150-200 civarı olacak. Altın maske ise 25 gram geliyor. Onun da fiyatı 20 bin lira. Altının gramı 465 lira olduğu için... İşçiliği de biraz daha uğraştırıyor" bilgisini verdi.

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20 bin TL’ye altın maske
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