20 bin TL’ye altın maske

Koronavirüstenkorumaamaçlı kullanılanmaskelerinaltın ve gümüşü deyapıldı. İstanbul Fatih-Eminönü'ndeki gümüş ustasıSabri Demirci, 999 ayargümüş maskeyi 1.500 TL'den,altın maskeyi de 20 bin tl'densatacaklarını söyledi. Gümüş maskeninüzerinde hiçbir şekilde bakterive mikrop barındırmayacağını anlatan Demirci,şöyle devam etti: "20 gram bir ağırlığı var.Bunun içerisinde, alt ve üst taraflarında ipektenyapılmış sünger var. Nefes almakta sıkıntıyaşanmıyor. Gümüş antibakteriyel. O yüzdenbir mikrop en fazla 5 dakika yaşayabiliyor."Demirci, "Bu maskeler kendi sanal mağazamız ile uluslararası sanal mağazalar ve gümüş ve altın satan dükkanlardan temin edilebilir. Şu an 300'e yakın maske ürettik. Haftalık üretimimiz 150-200 civarı olacak. Altın maske ise 25 gram geliyor. Onun da fiyatı 20 bin lira. Altının gramı 465 lira olduğu için... İşçiliği de biraz daha uğraştırıyor" bilgisini verdi.