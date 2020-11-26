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Anadolujet iç hatlarda yüzde 40 indirimli uçuracak

’nın ()  başarılı markası AnadoluJet,  yurt içi  uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçma  fırsatı sunuyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 10:08 ABONE OL
Anadolujet iç hatlarda yüzde 40 indirimli uçuracak

Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı markası AnadoluJet, yurt içi uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçma fırsatı sunuyor.

Anadolujet'in kampanyalı fiyatlarından yararlanmak isteyen yolcular, 26-29 Kasım 2020 tarihine kadar tüm satış kanalları üzerinden satın alacakları biletler ile 18 Aralık 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 40 indirimli uçabilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç tüm yurt içi uçuşlarını kapsayan kampanyada tüm ücret ve sınıf paketlerinde geçerli olacak, bebek yolcular ise kampanya kapsamı dışında olacak.
Kampanya indirimi diğer indirimlerle birleştirilemeyecek ve satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak

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Anadolujet iç hatlarda yüzde 40 indirimli uçuracak
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