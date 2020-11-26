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CarrefourSA bir yılda 100 franchise verecek

Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
CarrefourSA bir yılda 100 franchise verecek
"SÜPER" ve "mini" formatlarında franchise vermeye başlayan CarrefourSA, franchise sistemini Anadolu'da yaygınlaştırarak bir yıl içinde bayi sayısını 100'e ulaştırmayı hedefliyor. CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, Nisan ayından bu yana süper ve mini market formatları çerçevesinde franchise başvurularının alınmaya başladığı ve şu anda 15 franchise marketin faaliyet gösterdiği belirtilerek, "CarrefourSA, franchise sistemini Anadolu'da yaygınlaştırarak bayi sayısını bir yıl içinde 100'e ulaştırmayı hedefliyor" denildi.
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CarrefourSA bir yılda 100 franchise verecek
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