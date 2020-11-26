Çiftçiye TARSİM güvencesi

TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2021'de kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, TARSİM tarafından teminata dahil edilecek. Kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlığa karşı teminat altına alınacak.