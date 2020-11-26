İş insanı İbrahim Bezci koronaya yenildi

Kocaeli'nin tanınan ailelerinden olan Bezci ailesinden, tanınmış iş insanı İbrahim Bezci (65) 10 gün önce yakalandığı Koronavirüs nedeniyle 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 10 gün önce fenalaşan ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası Bezci, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Eşi ve 2 çocuğu tedavi görerek iyileşen Bezci'nin cenazesi Kent Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.