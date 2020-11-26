Kadın mühendisler donanımları ile fark yaratıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, "Türkiye'nin En Güçlü Kadın CEO" sıralamasında yer alan İTÜ Mühendislik Fakültesi mezunu CEO'ları bir araya getirdi. Online yapılan toplantıya Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı katıldı. "Türkiye'nin En Güçlü Kadın CEO" araştırmasında birinci olan Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren kadın mühendislerin teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.