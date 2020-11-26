Son dakika haberi: Sinemalara dev destek paketi geliyor! Bakan Ersoy duyurdu...

Son dakika haberine göre; Pandemiden olumsuz etkilenen ve kapatılmaları sonrası büyük maddi kayıplar yaşayan sinemalar için devlet elini taşın altına koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemalar için destek paketi hazırlandığını açıkladı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: BAKAN ERSOY DUYURDU: SİNEMALARA DEV DESTEK

Bakan Ersoy, sinemalara yönelik hazırlanan paketle ilgili olarak "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı" açıklamasını yaptı.

AKM İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Ersoy'un bir diğer önemli son dakika açıklaması ise çalışmaların sürdüğü AKM ile ilgili oldu. Bakan Ersoy, AKM'de montaj çalışmalarının sürdüğünü, 2021'de tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız