Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu? 26 Kasım Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, kasım ayının ilk haftası başlayan düşüş trendine devam ediyor. Yarın haftanın son işlem günü ve son işlem gününden önceki açılış fiyatları, hem altın alış-satış işlemi yapacak vatandaşlar, hem de yatırımcılar için merak konusu oldu. Peki, 26 Kasım tarihli altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, bugüne ait tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları…

SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Aşağıda, 26 Kasım 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.