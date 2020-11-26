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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu? 26 Kasım Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Son Dakika Haberi | ne kadar kaç TL oldu? Canlı gram ve fiyatları

ve canlı grafik değişimleri ile ilgili son dakika haberler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, corona virüs salgınının, ilk dönemlerinde güvenli liman alımları ile güçlü bir yükseliş trendine giren altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL'de seyrediyor? Bu başlık altında, canlı tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, gram ve fiyatları ile aPara'ya ait değişim grafikleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 07:24 Son Güncelleme: 26.11.2020 07:24 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu? 26 Kasım Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, kasım ayının ilk haftası başlayan düşüş trendine devam ediyor. Yarın haftanın son işlem günü ve son işlem gününden önceki açılış fiyatları, hem altın alış-satış işlemi yapacak vatandaşlar, hem de yatırımcılar için merak konusu oldu. Peki, 26 Kasım tarihli altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, bugüne ait tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları…

SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Aşağıda, 26 Kasım 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,73

SATIŞ: 438,04

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.110,50

SATIŞ: 3.154,00

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.094,00

SATIŞ: 3.141,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.984,90

SATIŞ: 3.045,73

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.514,40

SATIŞ: 1.558,40

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 757,10

SATIŞ: 774,40

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 465,32

SATIŞ: 465,42

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu? 26 Kasım Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

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Son Dakika Haberi | Altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu? 26 Kasım Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları
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