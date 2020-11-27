2 haftada 1.5 milyar $ giriş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 hafta önce ekonomide ve yargıda reform eksenli yeni bir dönemin başlayacağına işaret etmesi ile Türkiye'ye ilgisi artan yabancıların alımları devam ediyor. 6-13 Kasım tarihleri arasında 614.4 milyon dolarlık hisse senedi, 293.9 milyon dolarlık tahvil-bono alımı ile 908.3 milyon dolarla 3.5 yılın en büyük net alımını gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 13-20 Kasım haftasında da pozisyon açmaya devam etti.389.7 milyon dolarlık hisse senedi, 175.5 milyon dolarlık tahvil-bono olmak üzere toplam 565.2 milyon dolarlık net alım oldu. İki haftada net yabancı girişi 1 milyar 473 milyon dolara çıktı. Yabancılar bu iki haftada ayrıca 27 milyon dolarlık özel sektör borçlanma senedi alımı da yaptı. Böylece 2 haftada net yabancı girişi 1.5 milyar dolara ulaştı. Hisse senedi alımları da 1 milyar dolar oldu. Böylece, hisse senedinde 13 haftada gerçekleştirilen net satışı, 2 haftada geri alınmış olundu.