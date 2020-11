50 teknoloji girişimine 5 milyon $ destek

KOLEKTİFHouse, Google'ın startup'lara destek programı olan Google for Startups'ın Türkiye'deki ilk ve tek iş ortağı olmaya devam ediyor. Workup Girişimcilik Programı'na ve kolektif üyelerine ek içerik desteği sunmak amacıyla 2019'dan bu yana devam eden işbirliği kapsamında son bir yılda 50'den fazla girişime 5 milyon doların üzerinde destek sağladığını belirten Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Onur, "Kolektif House olarak hayata geçirdiğimiz KoPerks programı çerçevesinde iş ortaklarımızın desteğiyle Kolektif Ailesi'ne özel indirimler ve ayrıcalıklar sunuyoruz. Tüm üyelerimizin yanı sıra dijital üyelik kullanıcılarımızın da yararlanabildiği KoPerks'in içerisinde yeme-içme ve hizmet indirimleri, ücretsiz deneme sürümleri ve Google for Startups ücretsiz destek kredileri gibi 40'ın üzerinde ayrıcalık bulunuyor" dedi.Google geliştirici iliskileri ekibinden Barış Yesugey, Kolektif House Google desteği ile ilgili olarak, "Kolektif House ile iş birliğimiz 5 sene önce başladı. Bu birliktelik sayesinde Türkiye'de girişim ekosisteminin önemli oyuncularına, yüzlerce girişime Google kaynakları ve teknolojileri ile yardımcı olma fırsatı yakaladık. Accelerator ve Google for Startups programlarımız ile geliştirici ekosistemini desteklemeye ve girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.FOUNDERS LAB: Founders Lab, girişim kurucularının iyi ölçeklenebilen, en zor insan sorunlarını çözebilen ve bir şirket kurmanın baskılarıyla verimli şekilde başa çıkabilen güçlü ekipler oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Harvard Business Review tarafından yapılan araştırmalara göre, ürün/pazar uyumu yakalayan girişimlerin yüzde 65'i kurucu ortak sorunları nedeniyle başarısız oluyor. Google for Startups kapsamında Google uzmanlarının düzenlediği Founders Lab etkinliğinde, katılımcı girişimcilerin kalıcı ekipler için temeller oluşturmaları hedefleniyor.GROWTH LAB: Growth Lab, girişimlerin dijital pazarlamayla başa çıkmasına ve müşteri edinme hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Google çalışanları tarafından hazırlanan workshop ve bire bir oturumlarda, girişimlerin pazarlama dönüşüm hunileri hakkında bilgi edinmesi ve hedeflerine ulaşabilmeleri için destek amaçlanıyor, KPI'lara ulaşmak için kullanıcı odaklı bir yaklaşım benimsenir ve Google Ads ile Google Analytics tanıtılıyor.GOOGLE CLOUD CREDITS: Google iş ortakları tarafından önerilen girişimlere Google Cloud Platform (GCP) kredilerinde 100.000 ABD dolarına kadar 12 ay süreyle geçerli kredi sağlayabilir. GCP kredileri çoğu Cloud ve Firebase ürününü kapsar. Kabul edilen girişimler ayrıca G Suite, Google Haritalar Platformu, Google Ads ve Qwiklabs kredileri Ahmet Onur için başvurmaya hak kazanıyor.