Altın fiyatları son dakika haberleri... Bugün 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken sarı metalin haftayı nasıl kapatacağı araştırılıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan ve sonrasında ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği merak edilmeye başlandı. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan canlı rakamlar tam bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden 27 Kasım 2020 altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görebilirsiniz.