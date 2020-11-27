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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde üyeleriyle bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 10:27 Son Güncelleme: 27.11.2020 10:41 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül TÜSİAD ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, iş dünyası ile görüşmelerine bugün başladı. İki bakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

YARIN DA TOBB İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Elvan ve Bakan Gül, yarın ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılacağı öğrenildi. Toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

Son dakika | Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj! Adımlarımızı hızla atacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül TÜSİAD ile bir araya geldi
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