İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) açıkladığı verilere göre 18-26 Kasım tarihleri arasında Avrupa hava trafiğine İstanbul Havalimanı damga vurdu. Havalimanı bu tarihlerde uçuş sayısı bakımından Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.



EUROCONTROL verilerine göre; 18-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 500'e yakın uçuş gerçekleşti. Böylelikle İstanbul Havalimanı söz konusu tarihlerde, Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Madrid Barajas gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarını geride bıraktı.

EN FAZLA UÇUŞ BUGÜN



25 Kasım'da 505, 26 Kasım'da 494 uçuşun gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan 590 uçuş ile 1 Haziran'dan itibarenki en yüksek rakama ulaşılacak