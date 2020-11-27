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’dan güncel ve canlı : 27 Kasım gram, ata, cumhuriyet, ve fiyatları ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı ’dan güncel ve canlı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. ABD seçimleri ve koronavirüs aşısı ile birlikte düşüş eğilimi yaşayan altın son günlerde adeta dibi gördü. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, ‘altın fiyatları bugün ne kadar, altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 27 Kasım Bugün , tam, cumhuriyet, yarım, gram ve fiyatları

Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:50 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 27 Kasım gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Ağustos ayında zirve rakamları gören altın, ABD seçimleri ve koronavirüs aşısı ile birlikte sert bir düşüş yaşamış, altının gram fiyatı bu nedenle 500 liranın altına düşmüştü. Yatırımlarını altın yönünde gerçekleştiren vatandaşlar ise güncel rakamları araştırıyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 27 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (27 KASIM CUMA)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

27 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 27 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 407,74

SATIŞ: 423,51

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.007,40

SATIŞ: 3.046,50

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.983,00

SATIŞ: 3.028,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.881,29

SATIŞ: 2.941,62

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.464,20

SATIŞ: 1.493,80

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 27 Kasım gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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