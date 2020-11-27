Mal beyanında dijital takip

KAMUDA "sebepsiz zenginleşen" kişileri tespit edecek ve yolsuzluğu önleyecek yazılım altyapısında sona gelindi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilecek sistemin birkaç ay içerisinde analiz çalışması tamamlanacak. Kamu çalışanlarının mal beyanı noktasında, kamu görevine atandıktan önceki mal varlığı ile sonraki durumları kıyaslanacak. Mal varlığının hayatın olağan akışı ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olup olmadığına bakılması bekleniyor. Sebepsiz zenginleştiği tespit edilen kamu görevlilerinin birinci derece yakınları da göz hapsinde bulundurulacak.