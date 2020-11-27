Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 28 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, düşüşü sürecek mi?

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin gün içerisinde binlerce vatandaşın araştırma konusu haline geliyor. 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram çeşitleri üzerinde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar sarı metalin alış ve satış fiyatındaki ani düşüşle beraber yatırımı yönlendirebilmek amacıyla güncel fiyatların takibini gerçekleştiriyor. Buna göre; 28 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları…
22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Piyasanın kalbinin attığı kapalıçarşı'da gelen son verilerde altının gram fiyatı bu haftayı da düşüşle kapattı. Hafta sonunun gelmesiyle beraber milyonlarca kişi konuyla ilgili olarak canlı ve güncel rakam arayışına çıkarken haberimizin devamından altın fiyatları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 417,49
SATIŞ: 433,63
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.079,30
SATIŞ: 3.132,10
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.080,00
SATIŞ: 3.120,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.963,00
SATIŞ: 3.021,52
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.499,30
SATIŞ: 1.540,50
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 749,60
SATIŞ: 772,60
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 458,75
SATIŞ: 458,85
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.