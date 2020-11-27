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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

: ne kadar oldu? Bugün 27 Kasım Cuma , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem yükseliş bir dönem düşüş gösteren sarı metalin anlık değişimi nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. 500 TL’nin altına düşen gram altın fiyatının ardından altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım Cuma , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 27.11.2020 08:29 Son Güncelleme: 27.11.2020 08:29 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken sarı metalin haftayı nasıl kapatacağı araştırılıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan ve sonrasında ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği merak edilmeye başlandı. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan canlı rakamlar tam bu noktada önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden 27 Kasım 2020 altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, güncel ve canlı rakamları görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,14

SATIŞ: 430,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.054,60

SATIŞ: 3.105,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.056,00

SATIŞ: 3.102,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,07

SATIŞ: 3.009,21

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.487,20

SATIŞ: 1.529,70


ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,60

SATIŞ: 760,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 457,42

SATIŞ: 457,52


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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 27 Kasım Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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